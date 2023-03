Meta rimuove da Facebook e Instagram i brani degli autori ed editori Siae (Di giovedì 16 marzo 2023) La decisione unilaterale di Meta di escludere il repertorio dei brani musicali tutelati dalla Siae dalla propria library su Facebook e Instagram lascia sconcertati gli autori ed editori italiani. Per la Siae la scelta di Meta di rimuove i brani è “unilaterale e incomprensibile” e viola i principi sanciti dalla Direttiva copyright “A Siae – riferisce una nota della Società Italiana degli autori ed editori – viene richiesto di accettare una proposta unilaterale di Meta prescindendo da qualsiasi valutazione trasparente e condivisa dell’effettivo valore del repertorio. Tale posizione, unitamente al rifiuto da parte di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) La decisione unilaterale didi escludere il repertorio deimusicali tutelati dalladalla propria library sulascia sconcertati glieditaliani. Per lala scelta didiè “unilaterale e incomprensibile” e viola i principi sanciti dalla Direttiva copyright “A– riferisce una nota della Società Italianaed– viene richiesto di accettare una proposta unilaterale diprescindendo da qualsiasi valutazione trasparente e condivisa dell’effettivo valore del repertorio. Tale posizione, unitamente al rifiuto da parte di ...

