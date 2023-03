Meta non rinnova l’accordo con la Siae: via la musica italiana da Instagram e Facebook (Di giovedì 16 marzo 2023) Nessun accordo fra Meta e Siae: la musica italiana non sarà più disponibile sulle piattaforme appartenenti a Meta, Facebook e Instagram. I brani non compariranno più all’interno delle librerie musicali dei social, i cataloghi in cui gli utenti scelgono le canzoni da utilizzare per Reels, Stories o per altri contenuti. Meta e Siae, nessun accordo: addio alla musica italiana su Facebook e Instagram TechprincessIl noto paroliere Mogol, presidente onorario Siae, ha affermato a FQMagazine durante la presentazione dell’album ”Capolavori nascosti”: “E’ una battaglia giusta quella che facciamo a tutela degli artisti, è una battaglia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Nessun accordo fra: lanon sarà più disponibile sulle piattaforme appartenenti a. I brani non compariranno più all’interno delle librerieli dei social, i cataloghi in cui gli utenti scelgono le canzoni da utilizzare per Reels, Stories o per altri contenuti., nessun accordo: addio allasuTechprincessIl noto paroliere Mogol, presidente onorario, ha affermato a FQMagazine durante la presentazione dell’album ”Capolavori nascosti”: “E’ una battaglia giusta quella che facciamo a tutela degli artisti, è una battaglia ...

