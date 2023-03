Meta non rinnova accordo con Siae: via tutti i brani musicali dalle piattaforme, Facebook compresa (Di giovedì 16 marzo 2023) Il portavoce del colosso americano: ««La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità» Leggi su lastampa (Di giovedì 16 marzo 2023) Il portavoce del colosso americano: ««La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Meta non rinnova accordo con Siae, via brani da piattaforme - elio_vito : Oltre alla responsabilità politica, che scarica su altri, c’è un altra cosa che manca al governo Meloni nella gesti… - CardRavasi : Braccia senza mani, facce senza nomi scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani Perché la vita non è un punto di vi… - MichaelMacero : RT @MediasetTgcom24: Meta: non c'è accordo con Siae, via brani da Instagram e Facebook #meta #siae #16marzo - liviofiorillo : RT @TgLa7: Salta accordo tra Meta e SIAE, non si potranno più corredare post, reel e storie con brani tutelati dalla Società italiana degli… -