Meta non rinnova accordo con Siae, via le canzoni da Instagram e Facebook (Di giovedì 16 marzo 2023) Meta, società madre di Facebook, non rinnova con Siae. Le dichiarazioni di un portavoce della stessa società. "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la

