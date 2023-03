Meta non rinnova accordo con Siae, via i brani da Instagram e Facebook (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale”. Lo afferma un portavoce di Meta, società madre di Facebook. “Crediamo che sia un valore per l’intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano” prosegue il portavoce. “Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti” ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Purtroppo non siamo riusciti are il nostrodi licenza con. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere idel repertorioall’interno della nostra libreria musicale”. Lo afferma un portavoce di, società madre di. “Crediamo che sia un valore per l’intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano” prosegue il portavoce. “Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e continueremo a impegnarci per raggiungere unconche soddisfi tutte le parti” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Meta non rinnova accordo con Siae, via brani da piattaforme - elio_vito : Oltre alla responsabilità politica, che scarica su altri, c’è un altra cosa che manca al governo Meloni nella gesti… - CardRavasi : Braccia senza mani, facce senza nomi scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani Perché la vita non è un punto di vi… - alexvain77 : Nooooo!!! Meta, non c'è accordo con Siae: via brani da Instagram e Facebook - amicii_news : Cioè META non rinnova l’accordo con SIAE e quindi verranno tolte tutte le canzoni (dalle storie e post) sia su Inst… -