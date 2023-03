Meta e Siae | salta l’accordo sull’uso della musica su Instagram e Facebook

(Di giovedì 16 marzo 2023) . L’annuncio in una nota del colosso di Zuckerberg Nessun accordo raggiunto trae laprotetta sui social. A dare l’annuncio è stato un portavoce di, le cui dichiarazioni sono state riportate da Tgcom 24.m dunque, fa sapere: “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con”. Poi si aggiunge: “La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorionella nostra libreriale”. Leggi anche: Inchiesta Covid, Sileri: «Comportamenti poco professionali e zero ...

Arriva la stagnata anche per la musica. Infatti, Meta non rinnova l'accordo con Siae e quindi via ai brani dalle piattaforme. "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae". A parlare così è un portavoce di Meta. "La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità".

Secondo quanto comunicato da Meta al Corriere della Sera con una nota, il colosso di Mark Zuckerbeg non ha trovato l'accordo economico per rinnovare «l'accordo di licenza con Siae. La tutela dei ...I brani che non rientrano nel repertorio Siae continueranno a essere disponibili nella libreria musicale di Meta. Il mancato rinnovo dell’accordo con Siae avrà un impatto su Reels (sia su Fb che su ...