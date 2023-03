Meta e Siae | non c’è l’accordo | niente più musica italiana nei reel di Facebook e Instagram

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar —, l’azienda di Zuckerberg a cui fanno capo, sta per bloccare tutti i contenuti del repertorio— dunque tutte le canzoni italiane di artisti registrati alla Società autori ed editori — presenti sulle due piattaforme. Le due parti non hanno infatti trovato un’intesa economica per il rinnovo deldi licenza terminato il 1° gennaio 2023. La decisione del colosso ha suscitato «sconcerto» nella, che parla di «decisione unilaterale di» e ha fatto sapere in una nota di non voler accettare «imposizioni da un soggetto che sfrutta la sua posizione di forza per ottenere risparmi a danno dell’industria creativa».non trovano ...

La notizia di oggi è la scomparsa della musica dai social network, per il mancato accordo trae lache ha bloccato i cataloghi . Il numero fortunato non può che essere il 55, che nella ...non sono riusciti a trovare un accordo per rinnovare la loro partnership, che di conseguenza porterà all'addio ai contenuti musicali tutelati dasulle piattaforme Facebook e Instagram."Sono abbastanza sicura che quella trasia una manche di una partita che non è ancora conclusa". L'avvocato Daniela De Pasquale, partner Studio Legale Ughi e Nunziante ed esperta in Diritto D'Autore, non ha dubbi che quello fra ...

Meta non rinnoverà l'accordo di licenza con la Siae e questa decisione avrà un grosso impatto sul repertorio dei brani disponibili su Instagram e su Facebook: "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare ...