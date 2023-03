Meta e Siae, niente accordo: la musica sparisce da Instagram e Facebook (Di giovedì 16 marzo 2023) Se siete fan di post, stories o reel su Instagram e Facebook con sottofondo musicale, sappiate che siete destinati a rimanere delusi. In questi giorni, infatti, Meta – azienda che possiede tutti i principali social network – stava cercando un accordo con la Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori, per permettere l’utilizzo delle canzoni nei contenuti pubblicati dagli utenti. L’accordo, però, non è stato raggiunto, e ciò porta con sé conseguenze importanti. Visto il mancato accordo, infatti, non sarà più disponibile su Instagram e Facebook nessun brano che faccia parte del repertorio della Siae. Al momento della creazione dei contenuti – che siano post, reel o stories – non sarà quindi più ... Leggi su diredonna (Di giovedì 16 marzo 2023) Se siete fan di post, stories o reel sucon sottofondole, sappiate che siete destinati a rimanere delusi. In questi giorni, infatti,– azienda che possiede tutti i principali social network – stava cercando uncon la, la Società Italiana degli Autori ed Editori, per permettere l’utilizzo delle canzoni nei contenuti pubblicati dagli utenti. L’, però, non è stato raggiunto, e ciò porta con sé conseguenze importanti. Visto il mancato, infatti, non sarà più disponibile sunessun brano che faccia parte del repertorio della. Al momento della creazione dei contenuti – che siano post, reel o stories – non sarà quindi più ...

LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ricatti, menzogne e cialtroneria: il verminaio della banda Speranza ??? La Lagarde sembra lì per… - MetaErmal : Raga da oggi su Instagram trovate solo la musica di Meta. Fate voi! ?? #Siae #instagram - trash_italiano : Meta ha rimosso le canzoni italiane protette dalla Siae. - Fede_08467 : Mi sento presa in giro?????????? Un attimo ci sono alcune canzoni e poi così di botto sparisco?????? Non ho capito #meta… - DiventandoJeeg : @ritadallachiesa META è un'azienda privata, non siamo in CINA. E' la SIAE che vuole derubare META. META semplicemente ha tolto la musica.