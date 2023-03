Messina Denaro, le immagini del boss la sera prima dell’arresto: esce da casa Bonafede ma poi torna indietro e si nasconde (Di giovedì 16 marzo 2023) È il 15 gennaio, la sera prima dell’arresto. Matteo Messina Denaro esce dalla casa di Emanuele Bonafede, nipote dello storico boss di Campobello, e della moglie Ninfa Lorena Lanceri, arrestati stamattina con l’accusa di essere suoi fiancheggiatori. Il boss di Cosa Nostra, come si vede dalle immagini registrate dalle telecamere installate nelle vicinanze dell’abitazione della coppia, si guarda intorno con fare circospetto. Poi inizia a camminare in una direzione, ma dopo pochi secondi torna indietro. Quando sente alcune auto arrivare, si avvicina al muro del palazzo e si nasconde. Quando le macchine sono andate via, riprende il proprio cammino, ma in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) È il 15 gennaio, la. Matteodalladi Emanuele, nipote dello storicodi Campobello, e della moglie Ninfa Lorena Lanceri, arrestati stamattina con l’accusa di essere suoi fiancheggiatori. Ildi Cosa Nostra, come si vede dalleregistrate dalle telecamere installate nelle vicinanze dell’abitazione della coppia, si guarda intorno con fare circospetto. Poi inizia a camminare in una direzione, ma dopo pochi secondi. Quando sente alcune auto arrivare, si avvicina al muro del palazzo e si. Quando le macchine sono andate via, riprende il proprio cammino, ma in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazar… - fattoquotidiano : MEDICI MASSONI PER MESSINA DENARO, MEDICI EROI TRAVOLTI DAL CAOS Sabato #11marzo in edicola con il Fatto Quotidian… - lacramioara_leu : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Ti ricordi ' blocco navale'? L'hai detto tu! L'idea di combattere gli scafisti non… - TizziArianna : RT @MENCO70: #seiparole #SBLab23 #scritturebrevi Andare tutti a Messina per Denaro - LiveSicilia : Messina Denaro, gli ultimi giorni prima dell’arresto: IL VIDEO -