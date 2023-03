Messina Denaro, le immagini al supermercato e le lettere con la figlia del boss Bonafede: “Cosa ha pensato l’affetta-formaggi?” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Veicolava le informazioni tra Messina Denaro e le persone con cui egli intratteneva rapporti particolarmente intensi”. Sono queste le accusea Ninfa Lorena Lanceri, la donna arrestata insieme al marito, Emanuela Bonafede, con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Lanceri “snodo di trasmissione di comunicazioni allo stato da ritenersi di carattere privato tra Messina Denaro e una donna identificata in Laura Bonafede”, come si legge nella misura cautelare firmata dal gip Alfredo Montalto. Nell’inchiesta, dunque, compare anche la figlia di Leonardo Bonafede, storico capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, nonché cugina di Andrea ed Emanuele Bonafede e moglie dell’ergastolano Salvatore Gentile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Veicolava le informazioni trae le persone con cui egli intratteneva rapporti particolarmente intensi”. Sono queste le accusea Ninfa Lorena Lanceri, la donna arrestata insieme al marito, Emanuela, con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Lanceri “snodo di trasmissione di comunicazioni allo stato da ritenersi di carattere privato trae una donna identificata in Laura”, come si legge nella misura cautelare firmata dal gip Alfredo Montalto. Nell’inchiesta, dunque, compare anche ladi Leonardo, storico capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, nonché cugina di Andrea ed Emanuelee moglie dell’ergastolano Salvatore Gentile, ...

