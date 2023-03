Messina Denaro, il pizzino indirizzato al boss: “Il bello della mia vita è stato di incontrarti. Sei un grande anche se non fossi Mmd” (Di giovedì 16 marzo 2023) Un messaggio appassionato, quasi una lettera d’amore. È quello scritto nel 2019 da Ninfa Lorena Lanceri e indirizzato a Messina Denaro. La donna è stata arrestata insieme al marito, Emanuela Bonafede, con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Secondo le indagini dei carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Palermo, la coppia ha ospitato “in via continuativa e per numerosi giorni”, nella sua casa di Campobello di Mazara, l’ultima primula rossa di Cosa nostra, consentendo al boss di “mantenere quella apparenza di vita normale che ha senza dubbio costituito uno dei pilastri della pluridecennale capacità di Messina Denato di nascondersi e mimetizzarsi pur rimanendo attivo sul proprio territorio”. Dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Un messaggio appassionato, quasi una lettera d’amore. È quello scritto nel 2019 da Ninfa Lorena Lanceri e. La donna è stata arrestata insieme al marito, Emanuela Bonafede, con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanzapena. Secondo le indagini dei carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Palermo, la coppia ha ospitato “in via continuativa e per numerosi giorni”, nella sua casa di Campodi Mazara, l’ultima primula rossa di Cosa nostra, consentendo aldi “mantenere quella apparenza dinormale che ha senza dubbio costituito uno dei pilastripluridecennale capacità diDenato di nascondersi e mimetizzarsi pur rimanendo attivo sul proprio territorio”. Dalle ...

