Messina Denaro | arrestato il nipote del boss

In manette altri favoreggiatori del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio scorso dai Carabinieri. Il Ros e i carabinieri di Trapani hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, nei confronti del nipote di Messina Denaro, Emanuele Bonafede, e di sua moglie, Lorena Ninfa Lanceri. Il Ros ha arrestato Emanuele Bonafede e sua moglie Lorena Ninfa Lanceri per aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. I due familiari di Messina Denaro sono accusati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati.

