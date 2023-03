Messina Denaro: arrestati i due complici Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri (Di giovedì 16 marzo 2023) Continuano le indagini sulla rete di complici che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros hanno arrestato oggi per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, e la moglie Lorena Ninfa Lanceri. Salgono a sei. pertanto, i favoreggiatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro arrestati dai carabinieri del Ros. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo. Dall’inchiesta dei carabinieri del Ros emerge che Lorena ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Continuano le indagini sulla rete diche ha protetto la latitanza di Matteo. I carabinieri del Ros hanno arrestato oggi per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso, nipote del boss di Campobello di Mazara Leonardo, e la moglieNinfa. Salgono a sei. pertanto, i favoreggiatori della latitanza del boss Matteodai carabinieri del Ros. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo. Dall’inchiesta dei carabinieri del Ros emerge che...

