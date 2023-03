Messina Denaro | arrestati due fedelissimi del boss

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Nuovi arresti nella cerchia delMatteo. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno arrestato Emanuele Bonafede, 50enne di Castelvetrano, e Lorena Ninfa Lancieri, 48enne nata in Svizzera. I due sono accusati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. Secondo gli inquirenti avrebbero ospitato il capomafia, da latitante “in via continuativa e per numerosi giorni”, nel suo appartamento di Campobello di Mazara (Trapani). La coppia, sempre secondo la Dda di Palermo, avrebbe fornito al“prolungata assistenza finalizzata al soddisfacimento delle sue esigenze personali e al mantenimento dello stato di latitanza”. Ad inchiodare i coniugi, una foto delseduto a gambe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : MEDICI MASSONI PER MESSINA DENARO, MEDICI EROI TRAVOLTI DAL CAOS Sabato #11marzo in edicola con il Fatto Quotidian… - ItaliaNotizie24 : Messina Denaro, arrestata coppia di favoreggiatori del boss - Agenparl : CARABINIERI: ++++SEGUITO++++ ARRESTO FAVOREGGIATORI DI MATTEO MESSINA DENARO - ORDINANZA DI CUSTODIA ... - - agenzia_nova : Messina Denaro: arrestati altri due fiancheggiatori - lasiciliait : Messina Denaro e il legame particolare con la donna arrestata: «Tu sei il regalo della mia vita» -

, continuano le indagini sulla rete di complici che ha protetto la latitanza del boss di Campobello di Mazara . I carabinieri del Ros hanno arrestato oggi per favoreggiamento e ...Campobello di Mazara, in manette Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri. L'uomo è cugino del geometra che ha prestato l'identità al capo della mafia. Salgono a sei i fiancheggiatori in ...... finito in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, ed è cugino di un altro Andrea Bonafede, il geometra di Campobello che ha prestato l'identità aper consentirgli di ...

Quel regalo sei tu". Queste le parole scritte nel 2019 in un biglietto diretto a Matteo Messina Denaro da una donna che si firmava Diletta. Il biglietto, trovato a casa della sorella del boss Rosalia, ...Favorirono la latitanza del boss Matteo Messina Denaro: scattano due nuovi arresti. In manette sono finiti Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, e la moglie ...