Messina Denaro, arrestati due fedelissimi del boss. Incastrati dalla foto in salotto e dal Rolex (Di giovedì 16 marzo 2023) Non si fermano le indagini sulla rete di complici che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro . I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Non si fermano le indagini sulla rete di complici che ha protetto la latitanza di Matteo. I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazar… - fattoquotidiano : MEDICI MASSONI PER MESSINA DENARO, MEDICI EROI TRAVOLTI DAL CAOS Sabato #11marzo in edicola con il Fatto Quotidian… - juornoit : #Juorno #mafia la coppia arrestata e i rapporti #epistolaridi #MessinaDenaro con la #moglie dell’ergastolano - AnsaSicilia : Mafia: 'Diletta' scriveva a Messina Denaro, 'tu sei il regalo della mia vita'. 'Diletta' secondo gli investigatori… - live_palermo : Un appassionato messaggio, ritrovato in casa della sorella del boss, si conclude dicendo: “Sei un grande anche se n… -