Messina Denaro, arrestati due fedelissimi del boss (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Nuovi arresti nella cerchia del boss Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno arrestato Emanuele Bonafede, 50enne di Castelvetrano, e Lorena Ninfa Lancieri, 48enne nata in Svizzera. I due, marito e moglie, sono accusati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. Secondo gli inquirenti avrebbero ospitato il capomafia, da latitante “in via continuativa e per numerosi giorni”, nel suo appartamento di Campobello di Mazara (Trapani). La coppia, sempre secondo la Dda di Palermo, avrebbe fornito al boss “prolungata assistenza finalizzata al soddisfacimento delle sue esigenze personali e al mantenimento dello stato di latitanza”. Ad inchiodare i coniugi, una foto del boss ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Nuovi arresti nella cerchia delMatteo. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno arrestato Emanuele Bonafede, 50enne di Castelvetrano, e Lorena Ninfa Lancieri, 48enne nata in Svizzera. I due, marito e moglie, sono accusati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. Secondo gli inquirenti avrebbero ospitato il capomafia, da latitante “in via continuativa e per numerosi giorni”, nel suo appartamento di Campobello di Mazara (Trapani). La coppia, sempre secondo la Dda di Palermo, avrebbe fornito al“prolungata assistenza finalizzata al soddisfacimento delle sue esigenze personali e al mantenimento dello stato di latitanza”. Ad inchiodare i coniugi, una foto del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazar… - fattoquotidiano : MEDICI MASSONI PER MESSINA DENARO, MEDICI EROI TRAVOLTI DAL CAOS Sabato #11marzo in edicola con il Fatto Quotidian… - GDS_it : Emanuele Bonafede e Lorena Ninfa Lanceri, arrestati oggi a Campobello di Mazara, pranzavano spesso col boss. Gli in… - ZerounoTv : Messina Denaro, arrestata coppia di favoreggiatori del boss - 2014Fiorellino : Messina Denaro, arrestati altri due fiancheggiatori del boss -