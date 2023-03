Messina Denaro, arrestati due complici del boss: si frequentavano tutti i giorni (Di giovedì 16 marzo 2023) . Il boss andava da loro mattina e sera Due nuovi arresti sono stati eseguiti nell’ambito delle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Si tratta di Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, e della moglie Lorena Ninfa Lanceri. I due avrebbero avuto un ruolo molto importante e un legame molto stretto con il boss, che si sarebbe recato tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, presso la loro abitazione. Ad incastrarli sarebbe stata una foto, scattata qualche anno fa, proprio in casa loro, in cui il boss – anche se con il volto tagliato per evitarne il riconoscimento – apparirebbe mentre fuma un sigaro e beve cognac. #RT @Agenzia Ansa: Una foto di Matteo Messina Denaro che ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023) . Ilandava da loro mattina e sera Due nuovi arresti sono stati eseguiti nell’ambito delle indagini sulla latitanza di Matteo. Si tratta di Emanuele Bonafede, nipote deldi Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, e della moglie Lorena Ninfa Lanceri. I due avrebbero avuto un ruolo molto importante e un legame molto stretto con il, che si sarebbe recato, sia a pranzo che a cena, presso la loro abitazione. Ad incastrarli sarebbe stata una foto, scattata qualche anno fa, proprio in casa loro, in cui il– anche se con il volto tagliato per evitarne il riconoscimento – apparirebbe mentre fuma un sigaro e beve cognac. #RT @Agenzia Ansa: Una foto di Matteoche ...

