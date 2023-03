Messina Denaro: arrestati altri due fiancheggiatori (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Ros ed il comando provinciale dei Carabinieri di Trapani hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di Emanuele Bonafede e Ninfa Lorena Lanceri. È quanto si legge in un comunicato del Ros, secondo cui la coppia è indagata in concorso per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. Dall'inchiesta dei carabinieri del Ros emerge che Lorena Lanceri sarebbe stata molto legata a Messina Denaro. Per lungo tempo avrebbero favorito la latitanza del boss Matteo Messina Denaro ospitandolo in casa propria dove il boss ha spesso consumato i pasti principali ed è stato anche fotografato seduto nel loro salotto. Queste le ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Ros ed il comando provinciale dei Carabinieri di Trapani hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di Emanuele Bonafede e Ninfa Lorena Lanceri. È quanto si legge in un comunicato del Ros, secondo cui la coppia è indagata in concorso per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. Dall'inchiesta dei carabinieri del Ros emerge che Lorena Lanceri sarebbe stata molto legata a. Per lungo tempo avrebbero favorito la latitanza del boss Matteoospitandolo in casa propria dove il boss ha spesso consumato i pasti principali ed è stato anche fotografato seduto nel loro salotto. Queste le ...

