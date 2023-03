Messina Denaro, arrestata coppia di favoreggiatori del boss (Di giovedì 16 marzo 2023) TRAPANI (ITALPRESS) – Nuovi arresti per i favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Il Ros e i carabinieri di Trapani hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di una coppia accusata di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena. L'operazione costituisce la prosecuzione dell'indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito al Ros di catturare a Palermo il latitante Matteo Messina Denaro e arrestare il suo accompagnatore Giovanni Salvatore Luppino per procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati dalle modalità mafiose. Sono attualmente in corso varie perquisizioni nella provincia di trapani. – foto: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) TRAPANI (ITALPRESS) – Nuovi arresti per idelMatteo. Il Ros e i carabinieri di Trapani hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di unaaccusata di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena. L'operazione costituisce la prosecuzione dell'indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito al Ros di catturare a Palermo il latitante Matteoe arrestare il suo accompagnatore Giovanni Salvatore Luppino per procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati dalle modalità mafiose. Sono attualmente in corso varie perquisizioni nella provincia di trapani. – foto: ...

