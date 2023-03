Messaggistica via sms, Garante: no a conservazione contenuto (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Garante privacy ha sanzionato una società di servizi di Messaggistica con una multa di 80mila euro per aver conservato illecitamente il contenuto degli sms inviati dai propri clienti (circa 7.250 utenze). Alla società sono state inoltre contestate altre condotte illecite relative in particolare alle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento dei dati di traffico telematico e l`assenza di una base giuridica per effettuare controlli antifrode.L`Autorità, nel corso degli accertamenti ispettivi avviati a seguito di una segnalazione e di un reclamo, ha rilevato che il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) era conservato senza che questi avessero espressamente acconsentito.Tra i contenuti dei messaggi, consistenti per lo più in comunicazioni di servizio inviate ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilprivacy ha sanzionato una società di servizi dicon una multa di 80mila euro per aver conservato illecitamente ildegli sms inviati dai propri clienti (circa 7.250 utenze). Alla società sono state inoltre contestate altre condotte illecite relative in particolare alle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento dei dati di traffico telematico e l`assenza di una base giuridica per effettuare controlli antifrode.L`Autorità, nel corso degli accertamenti ispettivi avviati a seguito di una segnalazione e di un reclamo, ha rilevato che ilintegrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) era conservato senza che questi avessero espressamente acconsentito.Tra i contenuti dei messaggi, consistenti per lo più in comunicazioni di servizio inviate ...

