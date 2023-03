Mercedes-Benz GLB - Il restyling fa la Suv più ricca (di tecnologia) (Di giovedì 16 marzo 2023) La Mercedes-Benz aggiorna la GLB, che va incontro al restyling di metà carriera in contemporanea con la GLA, sulla scorta delle novità già introdotte sulle cugine Classe A e Classe B. Sempre più Suv. Gruppi ottici, mascherina e paraurti sono stati ridisegnati e, nell'estetica generale, risulta ancora più marcata l'ispirazione al mondo delle fuoristrada. I gruppi ottici a Led (Matrix Led in opzione) e la mascherina permettono di riconoscere subito il modello aggiornato. Inoltre, sono disponibili cerchi di lega (da 17 a 20 pollici) di nuovo disegno e un inedito colore per la carrozzeria, denominato Spectral Blue. Interni digitali. Gli interni offrono la ormai consueta impostazione con doppio display da 7 e 10,25 pollici, mentre il doppio schermo da 10,25" è disponibile su richiesta. Il volante foderato di pelle è stato aggiornato ed è ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 marzo 2023) Laaggiorna la GLB, che va incontro aldi metà carriera in contemporanea con la GLA, sulla scorta delle novità già introdotte sulle cugine Classe A e Classe B. Sempre più Suv. Gruppi ottici, mascherina e paraurti sono stati ridisegnati e, nell'estetica generale, risulta ancora più marcata l'ispirazione al mondo delle fuoristrada. I gruppi ottici a Led (Matrix Led in opzione) e la mascherina permettono di riconoscere subito il modello aggiornato. Inoltre, sono disponibili cerchi di lega (da 17 a 20 pollici) di nuovo disegno e un inedito colore per la carrozzeria, denominato Spectral Blue. Interni digitali. Gli interni offrono la ormai consueta impostazione con doppio display da 7 e 10,25 pollici, mentre il doppio schermo da 10,25" è disponibile su richiesta. Il volante foderato di pelle è stato aggiornato ed è ...

