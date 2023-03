Mercedes-Benz GLA - Tempo di aggiornamenti anche per la crossover (Di giovedì 16 marzo 2023) La Mercedes-Benz GLA si rinnova seguendo il solco tracciato dal restyling della Classe A: con il facelift di metà carriera, la Suv tedesca propone contenuti inediti che spaziano dallo stile, con il design esterno aggiornato, alla tecnica, con motorizzazioni ibride ancora più efficienti, fino ad arrivare alla tecnologia di bordo, con nuovi Adas e un infotainment evoluto. Stile affinato. Con gruppi ottici, mascherina e paraurti ridisegnati, la GLA cambia fisionomia e strizza l'occhio ancora di più al mondo dell'off-road. La fanaleria anteriore, ora a Led di serie su tutta la gamma, vede l'introduzione di nuove luci diurne, che fanno il paio con cerchi di lega dal nuovo disegno con misure ora comprese tra 17 e 20". Debutta anche una tinta esterna denominata Spectral Blue, che si aggiunge a quelle già disponibili. Più ricca dentro. Gli ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 marzo 2023) LaGLA si rinnova seguendo il solco tracciato dal restyling della Classe A: con il facelift di metà carriera, la Suv tedesca propone contenuti inediti che spaziano dallo stile, con il design esterno aggiornato, alla tecnica, con motorizzazioni ibride ancora più efficienti, fino ad arrivare alla tecnologia di bordo, con nuovi Adas e un infotainment evoluto. Stile affinato. Con gruppi ottici, mascherina e paraurti ridisegnati, la GLA cambia fisionomia e strizza l'occhio ancora di più al mondo dell'off-road. La fanaleria anteriore, ora a Led di serie su tutta la gamma, vede l'introduzione di nuove luci diurne, che fanno il paio con cerchi di lega dal nuovo disegno con misure ora comprese tra 17 e 20". Debuttauna tinta esterna denominata Spectral Blue, che si aggiunge a quelle già disponibili. Più ricca dentro. Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MERBAGMilano : Six nations, zero emissions: da Milano a Oslo a bordo delle Stelle di Mercedes-EQ, sulla ‘Via dell’elettrico’ tracc… - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ E 220 d Coupè AMG Line 9G-Tronic | Gar. 12 mesi - € 34800 Proponiamo in vendita: MERCEDES-BENZ E 220… - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ GLA 250 250D 4 MATIC PREMIUM **IVA ESPOSTA** - € 33000 Link Motors Pistoia propone in vendita MERCED… -