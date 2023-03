Mercato dei servizi di consulenza aziendale sulla sostenibilità: un approfondimento (Di giovedì 16 marzo 2023) Le aziende sono sempre più attente a stabilire, nel business, un equilibrio tra gli aspetti ambientali, economici e sociali e si affidano sempre più spesso ai consulenti della sostenibilità Il business aziendale è sempre più attento a generare valore e profitti, riducendo nello stesso tempo l’impatto ambientale secondo un modello sostenibile di crescita. Per farlo si affida sempre più spesso ai servizi di consulenza sulla sostenibilità: un Mercato che a livello globale, come svelato da un recente studio pubblicato da Growth Market Reports, raggiungerà, entro la fine del 2031, i 14,1 miliardi di dollari di valore, con un tasso di crescita annuale del 5,4% rispetto agli 8,8 miliardi di euro fatti registrare nel 2022 (+60,2%). Un incremento spinto da diversi fattori tra i ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 marzo 2023) Le aziende sono sempre più attente a stabilire, nel business, un equilibrio tra gli aspetti ambientali, economici e sociali e si affidano sempre più spesso ai consulenti dellaIl businessè sempre più attento a generare valore e profitti, riducendo nello stesso tempo l’impatto ambientale secondo un modello sostenibile di crescita. Per farlo si affida sempre più spesso aidi: unche a livello globale, come svelato da un recente studio pubblicato da Growth Market Reports, raggiungerà, entro la fine del 2031, i 14,1 miliardi di dollari di valore, con un tasso di crescita annuale del 5,4% rispetto agli 8,8 miliardi di euro fatti registrare nel 2022 (+60,2%). Un incremento spinto da diversi fattori tra i ...

