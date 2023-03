“Meraviglia” è il tema della seconda edizione di “La Voce di Biondi-Santi”

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 marzo 2023) «Domani venerdì 18 maggio, nel pomeriggio, nella sontuosa cornice pariginacasa d’aste Hervè, sarà battuto un lotto eccezionale. Si tratta di un esemplare unico di bottiglia storica di Brunello di MontalcinoRiserva 1955. Il medesimo Brunello servito all’Ambasciata d’Italia a Londra nell’aprile del 1969 in onoreregina Elisabetta dall’allora presidenteRepubblica Giuseppe Saragat. Si racconta che la regina restò ammaliata dalla squisitezza del vino ordinandone una scorta cospicua per le cantine di Buckingham Palace e rimanendo fedele nel tempo a questa assoluta specialità…». Inizia così, con lanarrante di Neri Marcorè, “Enigma in luogo divino”, il racconto scritto da Gianni Farinetti che segna il debutto delle due nuove annate di ...