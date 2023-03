Meno tasse, più occupazione e flat tax per tutti: così cambia il Fisco (Di giovedì 16 marzo 2023) Il sistema fiscale viene rivoluzionato in modo strutturale dopo 50 anni. Superamento dell'Irap, revisione dell'Irpef, nuova Ires ed estensione della flat tax: ecco tutte le novità Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Il sistema fiscale viene rivoluzionato in modo strutturale dopo 50 anni. Superamento dell'Irap, revisione dell'Irpef, nuova Ires ed estensione dellatax: ecco tutte le novità

"Una svolta necessaria". Via libera del Cdm alla riforma del Fisco Meno tasse, più occupazione La riforma fiscale poggia su alcuni pilastri di assoluta importanza come la riduzione della pressione fiscale per le aziende e l'aumento dell'occupazione.