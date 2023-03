Mengoni: “Per l’Eurovision ho scelto ‘Due Vite’ perché voglio portare me stesso su quel palco” (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – È ‘Due Vite’ la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio a Liverpool che vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale il 13 maggio che sarà trasmessa in diretta su Rai1. Dopo la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, Mengoni – attualmente impegnato in studio per la realizzazione del prossimo disco in uscita prima dell’estate – ha scelto di affrontare l’avventura dell’Eurovision con questo brano che continua ad essere tra i più amati del pubblico ad oltre un mese della fine del Festival della Canzone Italiana. ‘Due Vite’ ha, infatti, raggiunto in pochissimo tempo il disco di platino e, ad oggi, sono oltre 30 milioni le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Èla canzone scelta da Marcoper rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio a Liverpool che vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale il 13 maggio che sarà trasmessa in diretta su Rai1. Dopo la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo,– attualmente impegnato in studio per la realizzazione del prossimo disco in uscita prima dell’estate – hadi affrontare l’avventura delcon questo brano che continua ad essere tra i più amati del pubblico ad oltre un mese della fine del Festival della Canzone Italiana.ha, infatti, raggiunto in pochissimo tempo il disco di platino e, ad oggi, sono oltre 30 milioni le ...

