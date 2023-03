Meloni, linea dura con l'opposizione. "Calunnie su Cutro. Europa irragionevole sulle case green. Il Salva Stati? Mai" (Di giovedì 16 marzo 2023) Il catalogo è questo. La giacca bianca contro il vestito scuro, la prima donna a Palazzo Chigi contro la prima donna alla guida del Pd, la campionessa della sinistra contro quella della destra Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Il catalogo è questo. La giacca bianca contro il vestito scuro, la prima donna a Palazzo Chigi contro la prima donna alla guida del Pd, la campionessa della sinistra contro quella della destra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Al grido di «vergogna», il partito della gruppettara Schlein usa ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Melo… - robertosaviano : Si potevano salvare i naufraghi morti a #Cutro? Sì, e #Meloni mente. È andata a Cutro a fare solo teatro. Quanto ag… - ultimora_pol : #Camera Riccardo Magi replica a #Meloni: 'È ora di finirla con la farsa della Sar libica: i libici non sono in grad… - ariolele : RT @giamma71: L’Italia non approverà questo #MES e non ne chiederà mai i finanziamenti, Giorgia Meloni in Parlamento è stata chiara. È la l… - v_m_a_x_i_m_o : RT @ultimora_pol: #Camera Riccardo Magi replica a #Meloni: 'È ora di finirla con la farsa della Sar libica: i libici non sono in grado di c… -

Lavoro, duello Meloni - Schlein Meloni ha parlato anche del Mes, interrogazione presentata da Luigi Marattin di Azione - Iv: '... Dobbiamo agire insieme se vogliamo rimanere in prima linea', ha osservato. È morto ieri a Roma nella sua ... Meloni sfida l'Europa su Mes e case green. Salario, lite con Schlein Al termine del primo question time da premier, è la stessa Giorgia Meloni a offrire su Facebook la ... La prima linea schierata a Montecitorio (con tanto di messaggio 'amichevole' sulla 'presenza molto ... Fumate nere, zone grigie ed assessori rosa - Comunque vada, la linea ondivaga del Pd ha creato molte difficoltà e molte polemiche. P iù di ... imminente apertura del Museo Archeologico, alla presenza di un ministro del governo Meloni), deve però ... ha parlato anche del Mes, interrogazione presentata da Luigi Marattin di Azione - Iv: '... Dobbiamo agire insieme se vogliamo rimanere in prima', ha osservato. È morto ieri a Roma nella sua ...Al termine del primo question time da premier, è la stessa Giorgiaa offrire su Facebook la ... La primaschierata a Montecitorio (con tanto di messaggio 'amichevole' sulla 'presenza molto ...Comunque vada, laondivaga del Pd ha creato molte difficoltà e molte polemiche. P iù di ... imminente apertura del Museo Archeologico, alla presenza di un ministro del governo), deve però ... Meloni, linea dura con l'opposizione. "Calunnie su Cutro. Europa ... ilGiornale.it Lavoro, duello Meloni-Schlein Meloni ha spiegato che l'esecutivo non è favorevole al salario ... Dobbiamo agire insieme se vogliamo rimanere in prima linea», ha osservato. È morto ieri a Roma nella sua casa di Ostia all'età di 79 ... Mes legato a Patto stabilità e banche, linea di Meloni per ratifica Lo ha detto Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio rispondendo all'interrogazione di Angelo Bonelli. Il deputato di Avs ha chiesto alla premier qual è "la strategia energetica del governo per ... Meloni ha spiegato che l'esecutivo non è favorevole al salario ... Dobbiamo agire insieme se vogliamo rimanere in prima linea», ha osservato. È morto ieri a Roma nella sua casa di Ostia all'età di 79 ...Lo ha detto Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio rispondendo all'interrogazione di Angelo Bonelli. Il deputato di Avs ha chiesto alla premier qual è "la strategia energetica del governo per ...