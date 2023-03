Meloni incontra i superstiti di Cutro: «Conoscete i rischi delle traversate?» (Di giovedì 16 marzo 2023) La premier Meloni ha incontrato diversi parenti dei migranti morti a Cutro e alcuni superstiti. Mentre il bilancio delle vittime è salito a 86, mentre si cercano ancora salme in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 marzo 2023) La premierhato diversi parenti dei migranti morti ae alcuni. Mentre il bilanciovittime è salito a 86, mentre si cercano ancora salme in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Meloni incontra i familiari delle vittime e i migranti sopravvissuti al naufragio di Cutro: “Conoscete i rischi leg… - LaStampa : Meloni incontra i superstiti di Cutro e i parenti delle vittime: “Conoscete i rischi delle traversate?” - elio_vito : Meloni non incontra i parenti delle vittime, si arrabbia, fa lei le domande ai giornalisti, annuncia la caccia agli… - CircoloDiNoto : RT @MArturoColognoM: La #Meloni che incontra i familiari delle vittime del #naufragio per lavarsi la (inesiatente) coscienza, dopo non ess… - maurizio_domizi : RT @siriomerenda: Meloni finalmente incontra i parenti delle vittime del naufragio di Cutro...e gli chiede 'conoscete i rischi delle traver… -

Meloni incontra i superstiti di Cutro: 'Continua la ricerca delle salme' L'incontro tra Meloni e i superstiti di Cutro durato circa un'ora e mezza l'incontro in forma riservata fra la premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, e i familiari delle vittime e i superstiti del naufragio di Cutro . Le oltre trenta ... Meloni incontra i superstiti di Cutro: 'Conoscete i rischi delle traversate' Perché Meloni non può prendere impegni al posto di altri Paesi che dovranno valutare le domande di accoglienza dei superstiti di Cutro (ha promesso, questo sì, che veicolerà la loro richiesta ai ... Migranti, Meloni incontra i sopravvissuti del naufragio di Cutro Meloni avrebbe anche chiesto ai sopravvissuti 'quanto fossero consapevoli dei rischi di una traversata del Mediterraneo' e un cittadino siriano le avrebbe risposto che un analogo pericolo di morte lo ... L'incontro trae i superstiti di Cutro durato circa un'ora e mezza l'incontro in forma riservata fra la premier Giorgia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, e i familiari delle vittime e i superstiti del naufragio di Cutro . Le oltre trenta ...Perchénon può prendere impegni al posto di altri Paesi che dovranno valutare le domande di accoglienza dei superstiti di Cutro (ha promesso, questo sì, che veicolerà la loro richiesta ai ...avrebbe anche chiesto ai sopravvissuti 'quanto fossero consapevoli dei rischi di una traversata del Mediterraneo' e un cittadino siriano le avrebbe risposto che un analogo pericolo di morte lo ... Meloni incontra i superstiti di Cutro: «Conoscete i rischi delle traversate» ilmessaggero.it Naufragio, la Meloni incontra a Roma superstiti e familiari delle vittime Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Roma una delegazione di superstiti e familiari delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. L’incontro è durato circa un’ora e mezza ed ... Meloni incontra i superstiti di Cutro: «Conoscete i rischi delle traversate» La premier Meloni ha incontrato diversi parenti dei migranti morti a Cutro e alcuni superstiti. Mentre il bilancio delle vittime è salito a 86, mentre si cercano ancora salme in fondo alle acque ... Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Roma una delegazione di superstiti e familiari delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. L’incontro è durato circa un’ora e mezza ed ...La premier Meloni ha incontrato diversi parenti dei migranti morti a Cutro e alcuni superstiti. Mentre il bilancio delle vittime è salito a 86, mentre si cercano ancora salme in fondo alle acque ...