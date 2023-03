Meloni in affanno sulla Tunisia fa pressing sul Fmi. Ansie per gli sbarchi e controsensi sovranisti (Di giovedì 16 marzo 2023) Vorrebbe parlarne a Joe Biden. Nell’attesa, solleva il tema col presidente degli Emirati Arabi Uniti e con quello israeliano, ne discute con l’emiro del Qatar. E poi le sollecitazioni alle nostre a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Vorrebbe parlarne a Joe Biden. Nell’attesa, solleva il tema col presidente degli Emirati Arabi Uniti e con quello israeliano, ne discute con l’emiro del Qatar. E poi le sollecitazioni alle nostre a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulianaDaniel2 : RT @Antigon25386936: Sono i veri 'padroni' dell' Italia, è in favore di questa gentaglia ed affinché stano governando le dx, in direzione o… - Antigon25386936 : Sono i veri 'padroni' dell' Italia, è in favore di questa gentaglia ed affinché stano governando le dx, in direzion… -