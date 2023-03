Meloni fa impazzire la Cgil: che goduria (Di giovedì 16 marzo 2023) A sinistra è tutto possibile anche che uno ti inviti a cena per il gusto di sputarti nel piatto. Domenica si svolgerà il congresso della Cgil, il grande sindacato della sinistra che di recente, tanto per intenderci, ha fatto suonare l’inno della Russia per celebrare le elezioni del suo nuovo capo dell’Emilia-Romagna. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-9.mp4 Bene, succede che il segretario nazionale, Maurizio Landini – uno degli ultimi comunisti duri e puri rimasti in circolazione – per fare quello democratico e per attirare su di sé un’attenzione che nella normalità non avrebbe, ha invitato ai lavori il primo ministro, Giorgia Meloni. E succede che quella folle del presidente del consiglio ha accettato l’invito. A poche ore dal grande incontro, direi dallo storico incontro, nella Cgil salgono però ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 marzo 2023) A sinistra è tutto possibile anche che uno ti inviti a cena per il gusto di sputarti nel piatto. Domenica si svolgerà il congresso della, il grande sindacato della sinistra che di recente, tanto per intenderci, ha fatto suonare l’inno della Russia per celebrare le elezioni del suo nuovo capo dell’Emilia-Romagna. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-9.mp4 Bene, succede che il segretario nazionale, Maurizio Landini – uno degli ultimi comunisti duri e puri rimasti in circolazione – per fare quello democratico e per attirare su di sé un’attenzione che nella normalità non avrebbe, ha invitato ai lavori il primo ministro, Giorgia. E succede che quella folle del presidente del consiglio ha accettato l’invito. A poche ore dal grande incontro, direi dallo storico incontro, nellasalgono però ...

