Meloni fa bene a non piegarsi al lessico progressista: è lontano dal popolo. Replica a Galli della Loggia (Di giovedì 16 marzo 2023) Ha ragione Ernesto Galli della Loggia che ammonisce la destra al governo ad avere “parole all’altezza del ruolo” (Corriere del 13 marzo) ? Vediamo, senza pregiudizi e remore, peraltro l’autore non li merita. Secondo il professor Galli della Loggia la destra che ha vinto le elezioni, prioritariamente “ha l’obbligo di farsi carico anche di coloro che il giorno delle elezioni hanno votato per i suoi avversari”. A me pare, Giorgia Meloni lo stia già facendo. La controprova ? Meloni paga lo sforzo di essere premier di tutti La premier paga, per ciò, un prezzo quotidiano: le opposizioni e i media a loro vicini le rimproverano – è un paradosso, ma è così – un cambiamento di postura e di policy; l’accusa – finanche di essere “draghiana” – è di non essere e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Ha ragione Ernestoche ammonisce la destra al governo ad avere “parole all’altezza del ruolo” (Corriere del 13 marzo) ? Vediamo, senza pregiudizi e remore, peraltro l’autore non li merita. Secondo il professorla destra che ha vinto le elezioni, prioritariamente “ha l’obbligo di farsi carico anche di coloro che il giorno delle elezioni hanno votato per i suoi avversari”. A me pare, Giorgialo stia già facendo. La controprova ?paga lo sforzo di essere premier di tutti La premier paga, per ciò, un prezzo quotidiano: le opposizioni e i media a loro vicini le rimproverano – è un paradosso, ma è così – un cambiamento di postura e di policy; l’accusa – finanche di essere “draghiana” – è di non essere e ...

