"Meloni coscienza sporca? Lui...": Cacciari definitivo, come umilia Saviano (Di giovedì 16 marzo 2023) Massimo Cacciari ha replicato a Roberto Saviano, che in un'intervista rilasciata a La Stampa ha attaccato duramente il governo presieduto da Giorgia Meloni per la strage di migranti che si è consumata a Cutro. In particolare, lo scrittore ha puntato il dito contro la premier, che si era detta con la coscienza pulita: “Forse lei è indulgente con la sua coscienza”. Contattato dall'Adnkronos, Cacciari è intervenuto in difesa della Meloni, ritenendo ingiusto che venga colpevolizzata per quanto accaduto. “Nessuno, in Italia come in Europa, può dirsi con la coscienza a posto - ha dichiarato l'ex sindaco di Venezia - sul tema dell'immigrazione e delle stragi in mare siamo tutti e dobbiamo sentirci tutti corresponsabili di questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Massimoha replicato a Roberto, che in un'intervista rilasciata a La Stampa ha attaccato duramente il governo presieduto da Giorgiaper la strage di migranti che si è consumata a Cutro. In particolare, lo scrittore ha puntato il dito contro la premier, che si era detta con lapulita: “Forse lei è indulgente con la sua”. Contattato dall'Adnkronos,è intervenuto in difesa della, ritenendo ingiusto che venga colpevolizzata per quanto accaduto. “Nessuno, in Italiain Europa, può dirsi con laa posto - ha dichiarato l'ex sindaco di Venezia - sul tema dell'immigrazione e delle stragi in mare siamo tutti e dobbiamo sentirci tutti corresponsabili di questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Meloni: 'Il naufragio si è svolto area Sar di responsabilità della Libia'. Ancora con sta farsa? 'La nostra coscien… - La7tv : #tagada 'Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo ci saranno perdi… - ultimora_pol : #Camera Migranti, Giorgia #Meloni: 'La nostra coscienza è a posto: spero che chi attacca il governo e non dice una… - renatosinguaro1 : @LaStampa E la Meloni rivendica la scelta fatta . E sì sente anche con la coscienza a posto. Morte 78 persone e nem… - VannucchiAldo : @FratellidItalia - la coscienza a posto della Meloni ( garantisce anche per i componenti del governo ?) . Per la… -