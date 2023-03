Meloni contro Schlein: “No al salario minimo e Mes” (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontro tra Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi ed Elly Schlein, prima Segretaria del Partito Democratico. Schlein al question time di ieri, mercoledì 15 marzo, ha illustrato l’interrogazione del Pd alla premier sul salario minimo, chiedendo – tra le altre cose – cosa il governo intendesse fare per contrastare il “lavoro povero” e come intendesse agire sul tema del congedo parentale. “Signora presidente c’è un dramma di questo Paese di cui non sentiamo parlare mai – ha detto Schlein. È la precarietà del lavoro povero. Più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri anche se lavorano. Occorre fissare per legge un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro, ma ... Leggi su zon (Di giovedì 16 marzo 2023) Stra Giorgia, prima donna Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi ed Elly, prima Segretaria del Partito Democratico.al question time di ieri, mercoledì 15 marzo, ha illustrato l’interrogazione del Pd alla premier sul, chiedendo – tra le altre cose – cosa il governo intendesse fare per contrastare il “lavoro povero” e come intendesse agire sul tema del congedo parentale. “Signora presidente c’è un dramma di questo Paese di cui non sentiamo parlare mai – ha detto. È la precarietà del lavoro povero. Più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri anche se lavorano. Occorre fissare per legge unperché sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro, ma ...

