Meglio Piantedosi degli hooligans d'opposizione (Di giovedì 16 marzo 2023) Quando gli hooligans olandesi sfregiarono la Barcaccia nel 2015 al governo c'era Renzi e il sindaco era Marino; gli scontri per Lazio-Eintracht nel 2018 avvennero col governo illuminato di Conte; per quelli di Roma-Vitesse del 2022 c'era nientemeno che Draghi. E il rosario potrebbe proseguire. Non è il colore del governo e nemmeno il nome di chi sta all'Interno a garantire l'ordine pubblico, quando la belva tifoidale si scatena. Questo giusto per dire, poi si verificherà il dettaglio, che l'indignazione che da ieri si solleva dai social e dalla politica – per non parlare di molti giornalisti persino sportivi (absit iniuria verbis) – contro il ministro Piantedosi è molto furba e un po' ridicola. Anche perché va riconosciuto al pasticcione in chief del Viminale che lui la calata dei teppisti francofortesi che hanno devastato Napoli l'aveva paventata, e ...

