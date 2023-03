McDonald' s | ogni anno 370 mln di investimenti nelle filiere italiane

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) –'s presenta I'm lovin' it Italy, la nuova piattaforma di comunicazione che celebra 37 anni di impegno ein Italia. Un percorso di valorizzazione del Made in Italy che parte da lontano e si concretizza grazie acrescenti e un consolidato legame con il comparto agroalimentare italiano. Oggi l'azienda, i cui fornitori sono per l'85% aziende, acquista140 mila tonnellate di prodotti provenienti da tutta la penisola, per un investimento pari a oltre 370 milioni di euro. Tra questi ci sono anche 18 ingredienti DOP e IGP, entrati in assortimento per la prima volta nel 2008 e di cui in 15 anni sono state acquistate 4.600 tonnellate. La stretta relazione con il Paese è dimostrata anche dal percorso di sostenibilità che ...