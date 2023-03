Mauro Icardi nei guai con Wanda Nara | in discoteca con tre modelle

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 marzo 2023) Sembra non avere pace la storia d’amore tra. Proprio quando sembrava che fosse tornato il sereno tra i due, dopo un lunghissimo e chiacchieratissimo tira e molla, arriva un nuovo scandalo. A finire nella bufera è il calciatore argentino del Galatasaray, pizzicato in unadi Istanbul con tre. Il calciatore, secondo il media turco Kelebek, si è goduto la notte turca in uno stand VIP con tredi cui non si conosce l’identità. Si è rapidamente sparsa la voce su chi fosse all’interno dei locali e in tantissimi si sono recati sul posto con fotocamere e telecamere, riuscendo a catturare l’uscita del calciatore. Leggi anche...