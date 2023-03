Maurizio De Giovanni | chi è lo scrittore | età | carriera | libri | moglie | figli | Il Commissario Ricciardi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 marzo 2023)De, il notodel libro da cui è stata tratta la serie “Il” sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Racconterà a cuore aperto di sé e della sua famiglia. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Chi èDeDeè un notodi romanzi gialli, nasce a Napoli il 31 marzo del 1958 sotto il segno dell’Ariete. Si diploma al Liceo Classico e poi prosegue gli studi all’Istituto Pontano, dove si Laurea in lettere classiche. Dopo la Laurea, però, trova un ottimo impiego in banca e lì lavora per molti anni. Approda alladisoltanto a ...