Matthew McConaughey e Woody Harrelson protagonisti nella nuova serie Apple TV+

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo True Detective;tornano insieme sullo schermo per lacomedyTV + A distanza di dieci anni dalladi successo HBO, True Detective; gli attori hollywoodiani, sono pronti a tornare insiemesullo schermo. A fare da sfondo questa volta sarà lacomedy diTV+. Un progetto nuovo e ambizioso, colmo di toni leggeri tipici nelle commedie seriali degli ultimi anni. Laè creata e scritta dal vincitore dell’Emmy per Schitt’s Creek, David West Read (lo stesso di The Big Door ...

Si tratta di un'irriverente commedia d'azione connei panni di Elvis Presley e segue Elvis mentre vive una doppia vita come agente segreto. Lo show è stato creato da Priscilla ...

A distanza di dieci anni dalla serie di successo HBO, True Detective; gli attori hollywoodiani Matthew McConaughey e Woody Harrelson, sono pronti a tornare insieme protagonisti sullo schermo. A fare ...