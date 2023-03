Matthew McConaughey e Woody Harrelson di nuovo assieme dopo True Detective per un nuovo show Apple tv+

(Di giovedì 16 marzo 2023) L'ultima volta chehanno condiviso lo schermo non è stato esattamente uno spasso. La prima stagione di, nel 2014, vedeva i due protagonisti nei panni di investigatori della omicidi della Louisiana piuttosto malconci alle prese con un serial killer decennale che faceva scempio delle vittime e le lasciava ritrovare disposte in “allegorie sacre”. Ora, quasi 10 anni, i due si ritrovano questa volta per una commedia suTV+. Nella serie, che al momento non ha ancora un nome,interpreteranno in realtà delle versioni di se stessi su un set che vede i due e le loro famiglie tentare di vivere insieme nel ranch di...

