Matteo Messina Denaro, i carabinieri perquisiscono l’abitazione della coppia di favoreggiatori: trovati orologi e gioielli – Video (Di giovedì 16 marzo 2023) Perquisita dai carabinieri l’abitazione di Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Lanceri, arrestati oggi per favoreggiamento del boss Matteo Messina Denaro. La coppia nei giorni precedenti la cattura del capomafia hanno in più occasioni ospitato il boss a casa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Perquisita daidi Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Lanceri, arrestati oggi per favoreggiamento del boss. Lanei giorni precedenti la cattura del capomafia hanno in più occasioni ospitato il boss a casa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazar… - petergomezblog : Matteo Messina Denaro, arrestati altri due favoreggiatori: in manette il nipote del boss di Campobello Bonafede e l… - MannesChiarini : L'italiano medio è un ignorante, e intendo ignorante nel senso che non ha studiato, ma anche avendolo fatto resta l… - Dome689 : RT @fanpage: Non solo avrebbe ospitato e assistito per lungo tempo il boss latitante Matteo Messina Denaro in casa sua e del marito, prepar… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Non solo avrebbe ospitato e assistito per lungo tempo il boss latitante Matteo Messina Denaro in casa sua e del marito, prepar… -