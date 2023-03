Matteo Messina Denaro | arrestata una coppia | “Hanno favorito la latitanza del boss”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Non si fermano le indagini sui complici del, arrestato lo scorso 16 gennaio. Esattamente due mesi dopo i carabinieri del Rosarrestato Emanuele Bonafede, nipote deldi Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, e la moglie Lorena Ninfa Lanceri. Per queste persone le accuse sono di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dal metodo mafioso.a casa dellaBonafede-Lanceri. Foto Ansae “Diletta“ A coordinare l’inchiesta sono stati il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e i pm Piero Padova e Gianluca De Leo. Dall’inchiesta emerge che Lorena Lanceri sarebbe stata ...

Al boss scriveva: “Sei un grande anche se tu non fossi MMD”. Non solo avrebbe ospitato e assistito per lungo tempo il boss latitante Matteo Messina Denaro in casa sua e del marito, preparandogli ...“Veicolava le informazioni tra Messina Denaro e le persone con cui egli intratteneva rapporti particolarmente intensi”. Sono queste le accusea Ninfa Lorena Lanceri, la donna arrestata insieme al ...