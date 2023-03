Mattarella: serve coesione, no divisioni fra Nord - Sud o Est - Ovest (Di giovedì 16 marzo 2023) "È il momento dell'unità, della coesione, non di divisioni fra Nord e Sud, fra Est e Ovest del mondo. Affrontare le sfide che si pongono all'umanità, tutta insieme, significa abbandonare gli scenari ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) "È il momento dell'unità, della, non difrae Sud, fra Est edel mondo. Affrontare le sfide che si pongono all'umanità, tutta insieme, significa abbandonare gli scenari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Il governo Meloni ha dimostrato sulla tragedia di Cutro un atteggiamento disumano. Serve una strategia europea, co… - LaVeritaWeb : Esecutivo stretto in una morsa: il mantra è «serve accoglienza». Da Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoian… - Castellodannone : Mattarella in Kenya: 'Sul clima non c'è più tempo, serve l'impegno di tutti' - Primaonline : Mattarella: serve sostenibilità ambientale, sociale ed economica - fisco24_info : Mattarella in Kenya: 'Sul clima non c'è più tempo, serve l'impegno di tutti': AGI - 'Non si può fuggire dalla realt… -