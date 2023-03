Mattarella innaffia pianta prima del suo intervento sul clima

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : Le immagini del presidente #Mattarella che in #Kenya innaffia una pianta prima del suo intervento sul clima - infoitinterno : Mattarella innaffia una pianta prima del suo intervento sul clima -

Segui ilfogliettone.it su facebookMunito di zappa e innaffiatoio, Sergioha interrato una pianta in un prato all'esterno dell'università di Nairobi. Un'azione simbolica prima del suo intervento sull'ambiente all'università kenyota intitolato "Il cambiamento ...Segui ilfogliettone.it su facebook

Mattarella innaffia una pianta prima del suo intervento sul clima - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...