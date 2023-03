Mattarella in Kenya | Sul clima non c' è più tempo | serve l' impegno di tutti

Leggi su agi

(Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - "Non si può fuggire dalla realtà. La riduzione delle emissioni nei tempi e nelle modalita' indicate dalla comunita' scientifica costituisce un obbligo ineludibile, che riguarda". Lo ha detto Sergioin una prolusione sui cambiamentitici all'universita' di Nairobi. "Non ci si puo' cullare nell'illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali. Non avremo un 'secondo'". "Il continente africano e' senza dubbio uno fra i piu' colpiti, pur avendo contribuito molto meno di altri all'attuale degrado della situazione" ha detto il presidente della Repubblica. "La tremenda siccita' che ha reso aride vaste regioni del Corno d'Africa e delsettentrionale, per l'eccezionale durata del fenomeno, ...