Mattarella | illusione dire prima l' economia poi l' ambiente | ora prioritario ridurre le emissioni

(Di giovedì 16 marzo 2023) - Forte richiamo del presidente della Repubblica sull'urgenza di intervenire di fronte all'emergenza climatica: 'non si può fuggire dalla realtà, non c'è più tempo non si può più rimandare' ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Clima, Mattarella: “Non c’è più tempo, non si può fuggire dalla realtà. È un’illusione dire ‘prima l’economia e poi… - Enric0Chessa : Mattarella: 'Un'illusione dire prima l'economia poi l'ambiente' - Politica - ANSA - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: L'emergenza climatica al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella all'università di Nairobi, in Kenya: 'N… - italiatg24 : Mattarella: “Un’illusione dire prima l’economia poi l’ambiente” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Clima, Mattarella: “Non c’è più tempo, non si può fuggire dalla realtà. È un’illusione dire ‘prima l’economia e poi l’… -

- Forte richiamo del presidente della Repubblica sull'urgenza di intervenire di fronte all'emergenza climatica: 'non si può fuggire dalla realtà, non c'è più tempo non si può più rimandare' ha detto ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'università di Nairobi. 'Non ci si può cullare nell'di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico - ha ..."Non ci si può cullare nell'di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo ... Sergio, nel su intervento all'Università di Nairobi su "Il ...

Mattarella: 'un'illusione dire prima l'economia poi l'ambiente' Agenzia ANSA

Forte richiamo del presidente della Repubblica sull'urgenza di intervenire di fronte all'emergenza climatica: "non si può fuggire dalla realtà, non c'è più tempo non si può più rimandare" ha detto ...«Non ci si può cullare nell’illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo ... È il monito lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento di questa mattina, 16 ...