Mattarella “Cooperazione Africa-Europa contro il cambiamento climatico”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – “La tutela dell'ambiente e il contrasto alrappresentano responsabilità ineludibili, che ricadono su tutta l'umanità, nessuno escluso. Ciò detto, sono fermamente convinto che su questo tema, così come su molti altri,edpossano e debbano assumere congiuntamente un ruolo di guida”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento all'Università di Nairobi, in occasione della visita di Stato in Kenya.“Lafra– il cui futuro è in comune – è determinante per promuovere obiettivi ambiziosi – ha aggiunto il capo dello Stato -. L'detiene chiavi essenziali per il successo delle strategie di de-carbonizzazione ...