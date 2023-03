(Di giovedì 16 marzo 2023) NAIROBI – “Per troppo tempo abbiamoin modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e deltico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiointervenendo stamane all’Università di Nairobi, in occasione della visita di Stato nella Repubblica del Kenya. “Eppure – ha osservato il capo dello stato – non da oggi siamo consapevoli di come le attività umane abbiano un impatto sull’ambiente e sul: basti pensare alla deforestazione che ha caratterizzato lo sviluppo di tante aree in Europa”. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Mattarella “Cooperazione Africa-Europa contro il cambiamento climatico” - Lopinionista : Mattarella: “Cambiamento del clima a lungo affrontato inadeguatamente” - tiberiobagnarol : RT @FabMaccarini: Lo sviluppo economico non può prescindere dalla tutela dell'ambiente e dalla lotta al cambiamento climatico. Grazie Matta… - OfficialTozzi : RT @FabMaccarini: Lo sviluppo economico non può prescindere dalla tutela dell'ambiente e dalla lotta al cambiamento climatico. Grazie Matta… - ritafrediani : @DalilaAdrower Pare che dai solo Mattarella e il Papa si preoccupino del cambiamento climatico -

... ha chiuso la prolusione del presidente della Repubblica italiana Sergioall' Università ... aveva già puntato l'accento sulle spie rosse "allarmanti" attivate dalclimatico: ...Ragionare su questi temi significa affrontare le questioni di questo tempo che sono sempre più legate, come ci ha detto il presidente, agli squilibri che ilclimatico sta ......e il contrasto alclimatico rappresentano responsabilità ineludibili, che ricadono su tutta l'umanità, nessuno escluso '. Così il presidente della Repubblica, Sergio, dall'...

Cambiamento climatico, Mattarella: ''Non c'è secondo tempo, intervenire ora'' Corriere TV

Inoltre, il contrasto al cambiamento climatico è davvero "obiettivo unificante che richiama al dialogo multilaterale, al rispetto degli impegni liberamente assunti in sede internazionale" come ...