Mattarella: cambiamento climatico a lungo affrontato inadeguatamente (Di giovedì 16 marzo 2023) "Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell'ambiente e del cambiamento climatico". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) "Per troppo tempo abbiamoin modo inadeguato la questione della tutela dell'ambiente e del". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiointervenendo ...

Mattarella in Kenya: Amref, "importante che abbia affrontato il tema della lotta al cambiamento climatico" "Contrastare con efficacia il cambiamento climatico è la base per avere un futuro di sviluppo e di benessere, che riguardi i ... sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ... Mattarella in Kenya: dal problema della siccità alle politiche migratorie. Oggi tappa a Malindi È nel programma del governo di impegnarsi contro il cambiamento climatico e l'Italia avverte da ... Sulle politiche migratorie Mattarella ha detto che si cerca un rapporto di collaborazione con i ... Mattarella in Kenya "Cambiamento climatico provoca conseguenze nefaste" Sky Tg24 Mattarella "Lotta al cambiamento climatico mobilita le coscienze" Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'Università di Nairobi, in occasione della visita di Stato in Kenya. "È anche grazie alle sue azioni se oggi il ... Miracolo Mattarella, piove a Nairobi Grazie!". Lo ha detto il vice rettore dell'università di Nairobi Stephen Kiama, salutando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che terrà all'università una prolusione sul cambiamento ...