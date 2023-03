Vai agli ultimi Twett sull'argomento... interrisnews : L'appello per la tutela dell'#ambiente e contro i cambiamenti climatici di #Mattarella dall'Università di #nairobi - Radio1Rai : #Mattarella in #Kenya. Intervento all'università di Nairobi sui cambiamenti climatici. Sforzi insufficienti, manca… - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'cambiamenti causano flussi migranti drammatici' - - Alberto93383706 : RT @Wondercri1982: Mattarella: la lotta ai cambiamenti climatici deve partire subito (è partita già da qualche decennio, anche se dei fanto… - abitudinario : RT @Wondercri1982: Mattarella: la lotta ai cambiamenti climatici deve partire subito (è partita già da qualche decennio, anche se dei fanto… -

Lo ha affermato - riporta Adnkronos - il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata suiclimatici. 'Eppure non da oggi - ha ...Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della prolusione, all'Università di Nairobi, suiclimatici. Per il Capo dello Stato "la cooperazione fra ...Lo ha detto Sergioin una prolusione suiclimatici all'universita' di Nairobi. 'Non ci si puo' cullare nell'illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per ...

Mattarella: "Cambiamenti climatici causano flussi migranti drammatici" Adnkronos

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all’Università di Nairobi dedicata sui cambiamenti climatici.Sergio Mattarella in Kenya per una visita di Stato. “Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico. Eppure non da oggi ...