Matrimonio a prima vista 10, il commento di Marco Rompietti e Cecilia De Stefanis sulla terza puntata (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri sera su Real Time è andata in onda la terza puntata della decima edizione di Matrimonio a prima vista, incentrata sull’inizio della luna di miele per le tre coppie. A commentarla insieme a noi ci sono Marco Rompietti e Cecilia De Stefanis, protagonisti della quarta stagione del format. A seguire eccovi la loro opinione, mentre in fondo all’articolo trovate il video commento “a caldo” di Marco, disponibile anche sul suo canale YouTube. Cecilia: Ed eccoci qui con i viaggi di nozze! La meta di tutti i viaggi di nozze è il Mar Rosso… Marco: Egitto per tutti. Location interessante, a memoria mi sembra che non si era mai fatta una luna di miele in contemporanea e nello ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri sera su Real Time è andata in onda ladella decima edizione di, incentrata sull’inizio della luna di miele per le tre coppie. A commentarla insieme a noi ci sonoDe, protagonisti della quarta stagione del format. A seguire eccovi la loro opinione, mentre in fondo all’articolo trovate il video“a caldo” di, disponibile anche sul suo canale YouTube.: Ed eccoci qui con i viaggi di nozze! La meta di tutti i viaggi di nozze è il Mar Rosso…: Egitto per tutti. Location interessante, a memoria mi sembra che non si era mai fatta una luna di miele in contemporanea e nello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Matrimonioaprimavista 10, il commento di Marco Rompietti e Cecilia De Stefanis sulla terza puntata - MarioManca : #MatrimonioAPrimaVista 10: Giulia, perché hai scelto di partecipare?: - miketroiano70 : @DEJAvick Come il @GFVIP_Official è solamente una vetrina per un momento di popolarità. Mi spieghi perché ragazzi c… - VanityFairIt : Il programma si basa su un confronto alla pari, sul conoscersi e sullo scoprirsi a vicenda, ma forse alcuni concorr… - Valeria_Randone : Lo chiamano esperimento sociale. E come tale viene organizzato e raccontato. Matrimonio a prima vista, in un real… -